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Mardin'de korkunç kaza! Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'de korkunç kaza! Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Kaynarca kırsal mahalle kavşağında meydana geldi. Karşıdan gelen 35 AFP 576 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen bir ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yol kenarında bulunan tarlaya savruldu. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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