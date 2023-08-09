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Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 670 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 670 bin lira, en yüksek 1 milyon 671 bin 633 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 1 milyon 670 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 325 milyon 529 bin 197,15 lira, işlem miktarı ise 1.390,50 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Zirve Değerli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Turan Kıymetler Madenler, Nadir Döviz ve NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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