Aktif hakemliği yakın zamanda bırakan Cüneyt Çakır, Gürcistan'da MHK Başkanlığına getirildi.

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Geçtiğimiz yıl hakemliği bırakan eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu.

Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Cüneyt Çakır'ın getirildiği açıklandı.

Elit hakemler listesinde uzun süre kaldı

Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

Cüneyt Çakır'ın kariyeri

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda görev alırken, kariyerinde 53'ü A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

44 yaşındaki Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

Dünya Kupası:

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final

2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

Avrupa Şampiyonası:

EURO 2016 3 maç

EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları:

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

Şampiyonlar Ligi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

Avrupa Ligi:

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final