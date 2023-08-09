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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı

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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit olurken, 3 asker yaralandı.

2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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