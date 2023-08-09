Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han gemisi paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de yeni göreve hazır olduğunu video klip paylaşımıyla duyurdu.

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Türkiye'nin enerji filoları, Mavi Vatan'da yeni kaynaklar aramaya devam ediyor. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni görevine hazır.

"Abdülhamid Han, Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Twitter hesabından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görüntülerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun.



Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü

Söz konusu sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği

Gemi, çift kule ile aktif konumlandırma sistemine ve 200 mürettebat kapasitesine sahip. Abdülhamid Han, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.