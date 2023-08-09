Kemerburgaz'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.