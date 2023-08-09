BIST 7.601
DOLAR 27,01
EURO 29,62
ALTIN 1.663,12
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da hava yolu trafiğinde rekor kırıldı

Antalya'da hava yolu trafiğinde rekor kırıldı

Hava yolu trafiğinde en yoğun dönemlerini yaşayan Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak sayısında rekor yılı olarak gösterilen 2019'un rakamları aşıldı.

Abone ol

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'ya gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. 5 Ağustos'ta iç ve dış hatta 1190 uçak ile 214 bin 919 yolcuya hizmet verilen havalimanında tüm zamanların rekoru kırıldı.

2019 rakamlarının üzerine çıktı

Dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiği Antalya'daki havalimanında yıl başından bu yana yolcu ve uçak sayıları, 2019 rakamlarının üzerine çıktı.

2019'da 1 Ocak-6 Ağustos tarihlerinde 114 bin 473 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanında 19 milyon 904 bin 93 yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamlar 20 milyon 205 bin 63 yolcuya ve 124 bin 864 uçağa ulaştı.

Günlük yolcu ve uçak hareketliliğinde yeni rekorlar bekleniyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürü Durdali Şavkar, havalimanında bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yeni yatırım çalışmalarının yapıldığını, bir yandan da uçuşların gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl hareketli bir sezon yaşandığını belirten Şavkar, "Yolcu ve uçak sayısında 2019 rakamlarını aşmış durumdayız." dedi.

Yolcu sayısı 21 milyonu aştı

Yıl başından itibaren 6 Ağustos'a kadar gelen ve giden olmak üzere iç hatlarda 3 milyon 595 bin 454, dış hatlarda 16 milyon 609 bin 609 yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Şavkar, bu süre içinde iç hatlarda 25 bin 956, dış hatlarda da 98 bin 908 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

Gerek yolcu gerekse uçak sayısı bakımından tüm zamanların rekorunun 5 Ağustos'ta kırıldığını anımsatan Şavkar, "Ağustos içerisinde rekoru yine kırmayı hedefliyoruz, yıl sonunda da 30 milyon bandını geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Zirvede Rusya ve Almanya var

Antalya'nın bir turizm kenti olması dolayısıyla kente 204 farklı ülkenin vatandaşının geldiğini aktaran Şavkar, en fazla Rusya ve Almanya'dan misafiri konuk ettiklerini kaydetti. Şavkar, ilk 10'da ise İngiltere, Polonya, Romanya, Hollanda, Kazakistan, İsrail, Çekya, Ukrayna'nın yer aldığını belirtti.

Antalya Havalimanı'nın yoğunluk bakımından Avrupa'da ve dünyada en hareketli havalimanları arasında yer aldığını söyleyen Şavkar şunları kaydetti:

DHMİ Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirerek Türkiye'nin büyük eser ve projelerle dünya havacılığının zirvesine yerleşmiş bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı'na yakışır havalimanlarıyla geleceğe koşumuz devam edecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Burkina Faso, Fransa’ya vergi muafiyetini kaldırdı
Burkina Faso, Fransa’ya vergi muafiyetini kaldırdı
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul için deprem yasası geliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul için deprem yasası geliyor
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
Rusya'dan döviz kararı: Yıl sonuna kadar alımı durduracak
Rusya'dan döviz kararı: Yıl sonuna kadar alımı durduracak
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han gemisi paylaşımı
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han gemisi paylaşımı
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
Kemerburgaz'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kemerburgaz'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı
Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı
Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye
Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti