Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul için deprem yasası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. İstanbul için deprem yasası geleceğini açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki merak edilen soruları CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de cevapladı.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci ve deprem bölgesi. Böyle bir ülkede sizin mutlaka önemli adımlar atmanız icap ediyoruz. 99 Gölcük depremi bizim için bir milat. O depremden önce inşaatlar daha kolay yapılıyordu. Daha sonra değiştirildi. O yasalara göre yapılmış hiçbir bina yıkılmaz diyebiliriz. Bir yasa daha çıktı. 5 senede bir kolon kesilmesi var mı yok mu diye kontrol edilmesine ilişkin binaların.

İstanbul için deprem yasası

800 bin konutu 11 yıl içinde dönüştürmüşüz ancak bu yeterli değil. Bir takım engeller var, bunları aşmak ve işi hızlandırmak istiyoruz. Yasadaki mevzuatı uyguladığımız zaman engeller çıkabiliyor. Davalar açılıyor. Bazı ideolojik davranan arkadaşlar süslü kelamlarla işi binlerce insanın hakkına girecek bir yere götürüyor. Fikirtepe'de dümdüz alanlar tarla gibi duruyor işe başlanamıyordu. Aynı arsa üstünde 2,3 müteahhit anlaşmış örneğin vatandaş ile. Şimdi yasa ile işi biraz daha kolaylaştıran, kötü niyetli kişileri engellememiz gerekiyor bu işi hızlandırmamız için. 1939'larda Erzincan'da başlayan deprem kırılması Adapazarı'na kadar gelmiş. Hocalar hep süre doldu diyor. Biz bu süre içinde hızlı davranalım canlarımız yanmasın diye uğraşıyoruz.

4'lü bir strateji hazırladık. Biri bu süreci hızlandırmak. 39 belediye başkanını ararak bakanlığımıza davet ettim. Bizim çalışmalarımızı anlatmak, onları dinlemek için. Yasa için bir 15 gün içinde ana çeperi çizilecek. Kabine'de sunacağım. Meclis eğer müsaitse orada, ya da olağanüstü çağırarak bu yasaları sunacağız. Rezerv alanlar yapmamız gerekiyor. Yerinde dönüştürebiliriz ama asla bir daha yapı yaptırmayacağız, yasak getireceğimiz yerler var. O vatandaşlara da bir yer vermemiz gerekiyor. Onlara da rezerv alanlardan yer vermemiz gerekiyor. Şu an birkaç alan belirledik. 350 bin konutluk bir alan. Vatandaşlara eski evini bırak da buraya gel dediğimizde koşa koşa gelecek diye düşünüyoruz. Alt yapısını biz yapacağız.

Çok sıkışık yerler var. Oraya belediye ile çalışıp sosyal alanlar, yeşil alanlar yapmak istiyoruz. Örneğin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki sağlık ocağı isteği çok var. Ama onun için bile yer yok. O yüzden o boşalttığımız yerleri başka şeyler için kullanmak doğru olmaz. İstanbul için düşündüğümüz 3. şey ise yarısı bizden projesi başlatmıştık. Orada müracaatlar alındı. 1 milyon 20 bin civarında bir müracaat oldu. 21 bin anlaşma sağladı. 200 bin daire sahibi diyor ki siz bu kampanyayı açıkladınız, biz binamızı yıkacağız, yenisini yapacağız. Böyle olunca hem kentsel dönüşümü hızlandırmış oluyoruz. Rezerv alanlar oluşturuyoruz. Yerinde dönüşüm ile vatandaşı destekleyerek şu an bile 200 bin daireyi dönüştürmüş oluyoruz. 4. ise yasa.

Çukur eylemleri olduğu dönemde ben de bakan olmuştum. Binlerce insan evsiz kalmıştı. 500 tane ev yıkılmış düşünün. 500 tane hane sahibinden muvafakat almam lazım. Birinde 10 tane mirasçı var biri hanyada biri konyada. Tıkanmışlık var. Biz de buna uygun bir düzenleme çıkardık çünkü başka türlü yapamıyoruz. 1 sene içinde yaptık, hak sahiplerine dağıttık. Deprem bölgesinde örneğin tüm imar yetkisi bakanlığımızda. Bina içinde şöyle diyenler çok oluyor 'Ben 75 yaşındayım bu evde hatıram var ne yapayım deprem olursa ölürüm.' İyi de yaşamak isteyenler var. Hatıramla ölürüm demek doğru bir şey değil.

"5 senede İstanbul depreme hazır olur"

Hak sahiplerinin yarısının yani yüzde 50'sinin evet demesiyle işe başlayalım diyorum yasada. İş uzadıkça uzuyor. Bu kez müteahhitler de geri çekiliyor uğraşmak istemiyor. Tahmini olarak 400-500 sene arasında bir kırılma oluşuyor. Allah'tan istediğimiz bize 10 sene bir süre vermesi. Ben 5 senede bitiririz diyorum gerekli hazırlığı. Dönüştürme imkanımız kabiliyetimiz var bunu yapabiliriz.

2012'de kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bununla birlikte 800 bin konut dönüştü. Bütün bunlar bakanlık olarak takip ettiğimiz şeyler gerekse belediyelerin yaptığı şeyler. İstanbul'da 5.8 milyon bağımsız birim var. Bundan 1.5 milyonu riskli. Bunun 600 bini hasar görebilecek yapılar. Bu yasa ile kötü niyetlilerin önünü kesmeye çalışıyoruz. Tek amacımız bu.

Bakan Özhaseki'nin Antakya anısı

Mimar bir arkadaşımız vardı belediye başkanı Antakya'da. Müthiş tarihi eserler var, ibadethaneler var. Arkadaşımız bana gelerek burada bir an önce dönüşümün başlaması gerektiğini söyledi. Tamam dedik, destek olacağız. 2017-2018 olması gerekiyor. Atladık gittik. Alana gittik 3-5 bin kişi toplamış. Evler yıkılacak yenileri yapılacak. Bakanlık olarak da ciddi bir yardım yapacağız. Grupların elinde pankartlar var. Bir şey demeden yerimize oturduk. Protesto yok ama bir soğukluk bir sessizlik var ortamda. Belediye başkanımız hoş geldiniz derken bir uğultu başladı. Küfürler havada uçuşmaya başladı. Adamcağız bembeyaz oldu sahnede. Rantsal dönüşüm istemiyoruz bir şeyler yazmışlar. Belediye başkanı haliyle o tedirginlikle selam verdi ve oturdu. Beni çağırdılar sıra sizde diye. Dedim ki kentsel dönüşümü herhalde istemiyorsunuz herhalde değil mi dedim, tamam yapmıyoruz dedim. Rızasız lokma haramdır, rızasız evinizi niye yıkayım ben dedim. Sizden bir ricam var dedim. Ankara'dan buraya kadar geldim sizin için. Derdimi anlatacağım, pankartlarınızı okudum. Söz yapmayın diyorsanız yapmayacağım dedim. Fay hatlarını anlattım. Depremden 6 sene önce burada a parti b parti olayı yok. Sevdiklerimizi götürecek dedim. Haksızlık yapılmışsa el koyayım dedim. Hatta sabaha kadar oturayım sizi dinleyeceğim dedim. Fazla bir protesto olmadı, evet de denmedi. Büroya geçtim uzun da bir kuyruk oldu. Gelenlerin hepsini dinledim. Şimdi o mahalle yok, o insanlar yok. Biz rantsal değil kentsel dönüşüm istiyoruz.

"İstanbul için bir an önce hareket etmek gerekiyor"

Vatandaşımız olumlu yaklaşırsa işimiz o kadar kolaylaşıyoruz. 3'te 2 kararı başlayınca bir sürü işlem gerçekleşiyor. 1-2 sene oyalıyor sizi. İstanbul için özel yasa çıktığında artık bekletemeyecek. 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Cennet gibi bir vatanımız var. Dünyanın en eski yerleşim yerleri olarak geçiyor. Bu toprakların dezavantajı da deprem ülkesiyiz. 60 tane yıkıcı şiddette deprem olmuş. Böyle bir ortamda bizim İstanbul için bir an önce hareket etmemiz gerekiyor. Birilerinin kaprisleriyle hareket etmememiz gerekiyor.

Felaket ile karşılaştığınızdaki harcama depreme hazırlık için yapacağınız harcamanın 7 katı. Hepsinin ötesinde büyük acılar yaşanıyor. Bir aileye gittik Hatay'da. 3 evladını yitirmiş. Mis gibi bir ev verilmiş ama ne anlamı var ki? O hanımefendinin gözünden akan yaşlar benim hala aklımda.