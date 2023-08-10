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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşiyle yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit olduğunu duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşiyle yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş  Özkan Lale'nin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

Dün 4 asker şehit olmuştu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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