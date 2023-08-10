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HABER /  POLİTİKA

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! 57 ile yeni vali atandı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! 57 ile yeni vali atandı

Valiler kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti.

57 ile yeni Vali

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İzmir Valisi Köşger, Adana'ya atandı

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı.

Afad başkanı Sezer Edirne valisi oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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