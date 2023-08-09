Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (SİPER) füzesi bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilecek

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Türkiye, savunma sanayisi alanında yerli ve milli üretimlerine her geçen gün devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (SİPER) füzesi teste çıkıyor.

Test için Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak.

S-400 ve Patriot'a rakip olacak

HİSAR-U (SİPER) füzesinin savunma sanayisinde Rus S-400 ve ABD Patriot füzelerinin muadili olması bekleniyor.

ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen SİPER'in bu hafta içerisinde test edilmesi bekleniyor...



İşte SİPER'in özellikleri;

-Hava savunma planlama ve koordinasyon

-Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

-Birleştirilmiş hava resmi üretimi

-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

-Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

-Dost Düşman Tanıma (IFF)

-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

-Otomatik teşhis yönetimi

-Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

-Füzeler ile çift yönlü iletişim

-Telli/telsiz haberleşme

-Dik/eğik atış

-Zorlu şartlarda görev yapabilme

-HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

-Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

-Gömülü simülasyon

-Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme