BIST 7.601
DOLAR 27,00
EURO 29,63
ALTIN 1.663,20
HABER /  GÜNCEL

Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER

Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (SİPER) füzesi bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilecek

Abone ol

Türkiye, savunma sanayisi alanında yerli ve milli üretimlerine her geçen gün devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (SİPER) füzesi teste çıkıyor.

Test için Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak.

S-400 ve Patriot'a rakip olacak

HİSAR-U (SİPER) füzesinin savunma sanayisinde Rus S-400 ve ABD Patriot füzelerinin muadili olması bekleniyor.

ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen SİPER'in bu hafta içerisinde test edilmesi bekleniyor...


İşte SİPER'in özellikleri;
-Hava savunma planlama ve koordinasyon
-Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı
-Birleştirilmiş hava resmi üretimi
-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme
-Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman
-Dost Düşman Tanıma (IFF)
-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis
-Otomatik teşhis yönetimi
-Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu
-Füzeler ile çift yönlü iletişim
-Telli/telsiz haberleşme
-Dik/eğik atış
-Zorlu şartlarda görev yapabilme
-HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı
-Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı
-Gömülü simülasyon
-Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Rusya'yla ilgili duyuru: Bir Alman tutuklandı!
Almanya'dan Rusya'yla ilgili duyuru: Bir Alman tutuklandı!
TFF, Tahkim Kurulu Başkanı'nı açıkladı
TFF, Tahkim Kurulu Başkanı'nı açıkladı
Mustafa Sarıgül'den sürpriz genel başkanlık çıkışı geldi
Mustafa Sarıgül'den sürpriz genel başkanlık çıkışı geldi
Antalya'da hava yolu trafiğinde rekor kırıldı
Antalya'da hava yolu trafiğinde rekor kırıldı
Burkina Faso, Fransa’ya vergi muafiyetini kaldırdı
Burkina Faso, Fransa’ya vergi muafiyetini kaldırdı
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul için deprem yasası geliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul için deprem yasası geliyor
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
Rusya'dan döviz kararı: Yıl sonuna kadar alımı durduracak
Rusya'dan döviz kararı: Yıl sonuna kadar alımı durduracak
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han gemisi paylaşımı
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han gemisi paylaşımı
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
Kemerburgaz'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kemerburgaz'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı
Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı