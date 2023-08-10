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Aysu Türkoğlu tarihe geçti! İlk Türk sporcu

Aysu Türkoğlu tarihe geçti! İlk Türk sporcu

Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı geçerek tarih yazdı. Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını ve genç Türk sporcu unvanına sahip oldu.

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Geçen yıl 21 yaşındayken 29-30 Temmuz 2022'de İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu, yeni hedefi Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Aysu Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti. Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu.

Karaya ayak basan Aysu, Türk bayrağı açarak o anları canlı yayında takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Aysu'nun yaklaşık 12 saatlik parkuru sırasında rotalar paylaşılırken, yüzme sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapıldı. Öte yandan Aysu Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.

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