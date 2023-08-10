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İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili açıklama

İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili açıklama

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir" ifadelerini kullandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.

Kösedağı, Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:

"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."

Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gideceği iddia edilmişti.

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