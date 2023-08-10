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Depoları şimdiden doldurun motorine zam geliyor! 10 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Depoları şimdiden doldurun motorine zam geliyor! 10 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 10 Ağustos 2023 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? 

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Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 1 Ağustos'ta gelen 1,07 TL'lik zam sonrası motorine yeni zam geliyor.

NTV'de yer alan habere göre 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. 

Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

KORKUTAN TAHMİN

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel benzin ve motorin fiyatlarının Avrupa standartları olan 1.5 Euro'ya (44 TL) yükseleceğini iddia etmişti.  Batırel "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek" ifadelerini kullanmıştı.

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