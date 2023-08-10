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Konya'da bir sürücü "Gözüm karardı" dedi aracıyla parka daldı!

Konya'da bir sürücü "Gözüm karardı" dedi aracıyla parka daldı!

Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki parka daldı. Kamelyayı yıktıktan sonra korkuluk demirlerine vurarak durabilen sürücü, “Bir anda gözüm karardı, ben de hiçbir şey anlamadım“ diye konuştu.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cesur idaresindeki 42 JC 600 plakalı otomobil, Yediler Mahalle Mezarlığı istikametinden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Keçeciler Emekli Konağı çevresinde bulunan demir korkulukları kırarak park alanında bulunan kamelyayı yıktıktan sonra demirlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gece saatlerinde olması ve parkta kimsenin olmaması kazanın boyutlarının büyümesinin önüne geçerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, sürücünün yapılan alkol ve uyuşturucu testi temiz çıktı, alkol ve uyuşturucu kullanımı olmadığı belirlendi.

“Bir anda gözüm karardı, ben de hiçbir şey anlamadım”

Kazayı yara almadan atlatan ve kazanın bir anda olduğunu anlatan sürücü Ali Cesur, “Kırmızı ışıklardan emniyet istikametine seyir halinde olduğum sırada hızlı değildim, kırmızı ışıklarda da durmuştum, gelirken bir anda gözüm karardı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gözümü açtığımda buradaydım."

"Gözüm karardı bir anda oldu, ben de hatırlamıyorum. Parka girmek burayı işgal etmek öyle bir şey yapmam. Devletin, belediyenin malına zarar vermek kesinlikle öyle bir niyetim yok ama olan oldu” dedi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından araç parktan çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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