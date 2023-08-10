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Nemrut Kalderasını ziyaret eden turistlerin yürekleri ağzına geldi! Ayılar kovaladı turistler kaçtı

Nemrut Kalderasını ziyaret eden turistlerin yürekleri ağzına geldi! Ayılar kovaladı turistler kaçtı

Bitlis'te turistlerin göz bebeği haline gelen Nemrut Kalderasında yaşayan boz ayılar turistleri kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

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Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, adeta kalderanın maskotu haline geldi. Özellikle son dönemde bölgeyi ziyarete gelen ziyaretçilerin yiyecek vermesiyle piknik alanlarına daha çok uğrayan boz ayılar, zaman zaman yürekleri ağızlara getiriyor.

Bölgeye olan ilgiyi bir hayli arttıran ayılar, kendilerine yaklaşan vatandaşlara saldırması ve onları kovalamaları kameralara yansıdı.
Uzmanların “yaklaşmayın” uyarılarına rağmen kalderada ayılarla karşılaşan vatandaşlar, onlara yiyecek verip fotoğraf çektirme konusunda ısrarcı olunca zaman zaman saldırıya da maruz kalıyor.

Özellikle bölgeye piknik yapmaya gelen ziyaretçilerin geride bırakmış olduğu yiyecekleri yemek için gündüz vaktinde kaldera içine kadar inen ayılar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kameralara da yansıyan görüntülerde sayıları 4-5’i bulan ayı sürüsünün kaldera içinde kadar indikleri, vatandaşların da onları elleriyle beslemeye çalıştıkları görülüyor.
Gündüz ve gece vaktinde kalderada bulunan vatandaşlarla zaman zaman burun buruna gelen ayıların sevimli halleri gülümsetirken, zaman zaman gösterdikleri saldırgan tavırlar ise çevredekileri ürkütüyor.

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