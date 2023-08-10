2024 resmi tatil günleri takvimi! 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2023 yılı resmi tatil günlerinin büyük bir çoğunluğu hafta içine denk gelmişti. 2024 yılında ise tatillerin büyük bir kısmı hafta içine denk gelecek. Peki 2024 Resmi ve dini tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, özel sektör ve kamu çalışanları için 2024 Resmi tatil günleri listesi…

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Bu yıl resmi tatillerin büyük bir çoğunluğunun Cumartesi ve pazar günlerine denk gelmesiyle hayal kırıklığı yaşayan çalışanlar, şimdiden önümüzdeki yılın resmi ve dini tatil günlerini araştırılıyor. Çalışanlar yıllık izinleri ile resmi tatil günlerini birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmanın yollarını arıyor.

Yeni yıla 4 aylık bir zaman kala 2024 yılı resmi tatil günleri de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Bu yıl 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatil günleri eczaneler ve noterler nöbetçi sistemine göre çalışıyor.

Peki 2024 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte, Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zafer Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik günü, Emek ve Dayanışma günü, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatillerin denk geldiği günler…

2024 Resmi Tatil Günleri listesi

Milli, dini ve kültürel öneme sahip yaşanan olaylar sebebiyle yıl içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Türkiye’de toplamda 15,5 gün resmi tatil vardır. Bunun yanı sıra Kurban ve Ramazan Bayramı’da tatil olarak kabul edilir. İşte, 2024 Resmi Tatiller listesi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı