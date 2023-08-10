BIST 7.601
DOLAR 27,03
EURO 29,75
ALTIN 1.665,99
HABER /  GÜNCEL

2024 resmi tatil günleri takvimi! 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2024 resmi tatil günleri takvimi! 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2023 yılı resmi tatil günlerinin büyük bir çoğunluğu hafta içine denk gelmişti. 2024 yılında ise tatillerin büyük bir kısmı hafta içine denk gelecek. Peki 2024 Resmi ve dini tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, özel sektör ve kamu çalışanları için 2024 Resmi tatil günleri listesi…

Abone ol

Bu yıl resmi tatillerin büyük bir çoğunluğunun Cumartesi ve pazar günlerine denk gelmesiyle hayal kırıklığı yaşayan çalışanlar, şimdiden önümüzdeki yılın resmi ve dini tatil günlerini araştırılıyor. Çalışanlar yıllık izinleri ile resmi tatil günlerini birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmanın yollarını arıyor.  

Yeni yıla 4 aylık bir zaman kala 2024 yılı resmi tatil günleri de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Bu yıl 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatil günleri eczaneler ve noterler nöbetçi sistemine göre çalışıyor. 

Peki 2024 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte, Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zafer Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik günü, Emek ve Dayanışma günü, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatillerin denk geldiği günler…

2024 Resmi Tatil Günleri listesi

Milli, dini ve kültürel öneme sahip yaşanan olaylar sebebiyle yıl içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Türkiye’de toplamda 15,5 gün resmi tatil vardır. Bunun yanı sıra Kurban ve Ramazan Bayramı’da tatil olarak kabul edilir. İşte, 2024 Resmi Tatiller listesi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları şimdiden doldurun motorine zam geliyor! 10 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Depoları şimdiden doldurun motorine zam geliyor! 10 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Nemrut Kalderasını ziyaret eden turistlerin yürekleri ağzına geldi! Ayılar kovaladı turistler kaçtı
Nemrut Kalderasını ziyaret eden turistlerin yürekleri ağzına geldi! Ayılar kovaladı turistler kaçtı
Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin tuzağına düştü feci şekilde can verdi
Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin tuzağına düştü feci şekilde can verdi
Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio öldürüldü
Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio öldürüldü
Evde bakım maaşları yatan iller listesi 10 Ağustos Perşembe nerede yattı?
Evde bakım maaşları yatan iller listesi 10 Ağustos Perşembe nerede yattı?
Barbie filmi yasaklandı! Vizyona girmeyecek
Barbie filmi yasaklandı! Vizyona girmeyecek
Son seçimi bilen Betimar'dan İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı kaç çıktı?
Son seçimi bilen Betimar'dan İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı kaç çıktı?
ABD Başkanı Biden'ı tehdit eden bir kişi, FBI baskınında öldürüldü
ABD Başkanı Biden'ı tehdit eden bir kişi, FBI baskınında öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili açıklama
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili açıklama
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarıldı
Kuveyt'te 'Barbie' ve 'Talk to Me' filmleri yasaklandı
Kuveyt'te 'Barbie' ve 'Talk to Me' filmleri yasaklandı