Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişirken Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Vali, adı eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olduğu için sosyal medyada futbolseverler tarafından esprili paylaşımlara konu oldu.

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Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı.

Yayımlanan kararnameyle birlikte 2018 yılından beri Trabzon'da valilik yapan İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Valiliği'ne atandı.

Trabzon'un yeni valisi ise daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım oldu.

Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması esprileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Vali Aziz Yıldırım:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım: