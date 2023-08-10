Fuat Uğur 'Ümit Özdağ'ın o zaman yayınlamadığım itirafı' deyip paylaştı

Yazar Fuat Uğur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine söylediği "Evet, haklısınız, bazen dozu kaçan açıklamalarım oluyor ama ülkede o kadar ırkçılığa varan bir rahatsızlık ortaya çıktı ki bu sert açıklamalarımla ben onların gazını alıyorum.” itirafını yayımladı. Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili paylaştığı bilgilerin yalan çıktığını söyleyen Uğur, Özdağ'ın ülkeyi kaos ortamına sürüklemekle görevli olduğunu iddia etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacı sorunuyla ilgili söylemleri tartışılmaya devam ediyor.

Halkı kışkırtmak ve ırkçılığı körüklemekle eleştirilen Özdağ'a bir tepki de tv100 yazarı Fuat Uğur'dan geldi.

Uğur, sığınmacılarla ilgili Özdağ ile aralarında geçen diyaloğu "Yeter artık Ümit Özdağ, ÇIKARTTIĞIN GAZ SENİ DE YAKACAK!" başlıklı yazısında paylaştı.

Mayıs ayında geçen konuşmanın "aramızda kalsın" dediği için yayınlamadığını ancak kendisine yönelik sert sözler sonrası yayınlama kararı aldı.

"Onların gazını alıyorum"

Özdağ''n “Fuat Bey, sanıyor musunuz ki ben Türkiye’de insanlar sığınmacılara saldırsın istiyorum. Evet, haklısınız, bazen dozu kaçan açıklamalarım oluyor ama ülkede o kadar ırkçılığa varan bir rahatsızlık ortaya çıktı ki bu sert açıklamalarımla ben onların gazını alıyorum.” sözlerine yer verdi.

Linç edilen Suriyeli'nin suçu olmadığı ortaya çıktı

Sığınmacılarla ilgili paylaştığı bilgilerin yalan çıkmasına rağmen Özdağ'ın zerre rahatsızlık duymadığını yazan Uğur, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı örnek verdi:

"Zafer Partisi Buca İlçe Başkanlığı’nın yalan haberiyle ortalığa çıkan kışkırtılmış bir güruh Suriyeli bir genci linç etti. Taciz ettiği ileri sürülen genç kızın yakınları tarafından bir camide kıstırılıp bıçaklandı. Peki sonra ne oldu? Taciz eden, genç kızın oturduğu apartmandaki komşusu Mustafa O. adlı bir Türk'müş."

Ümit Özdağ'ın görevi ne?

Türkiye'nin son yıllarda Arap coğrafyası ve Afrika'yla askeri ve ekonomik anlamda tarihin en büyük iş birliğinin temellerini attığına dikkat çeken Uğur, bu durumdan ABD, Fransa ve özellikle de İSRAİL'in rahatsız olduğunu yazarak şu ifadelere yer verdi:

"Ümit Özdağ’ın görevi burada başlıyor işte. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarına göre sığınmacıları Türkiye’nin en büyük sorunu haline getirmek için her türlü yolu denemekte. Amaç ülkemizi Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle karşı karşıya getirmek ve kendi içine döndürerek kaos ortamına sürüklemek.

"Adam Sivaslı olduğunu söyleyince"

Sokaklarda gördükleri her Ortadoğuluyu göçmen diye taciz etmek de kendini İngiliz, Fransız sanan aşağılık kompleksli Zafer Partililerin başka bir sporu. Dün gördüm sosyal medyada. Biri gözüne kestirdiği adama çemkiriyor “Ülkene dön” diye. Adam Sivaslı olduğunu söyleyince “Haa, inandık inandık, Sivaslıymış, hadi kardeşim defol git” diye devam ediyor. En sonunda kimlik gösteriyor karşısındaki. Geldiğimiz seviyeye bakar mısınız?