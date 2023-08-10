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Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektör köpekten kaçamadılar! 8 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektör köpekten kaçamadılar! 8 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik ekiplerinin bir araçta yaptığı aramalarda 8 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği bir araçta operasyon yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda 8 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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