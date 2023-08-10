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Düğün evinde ikram edildi! Hepsi aynı şikayetle hastaneye koştu

Düğün evinde ikram edildi! Hepsi aynı şikayetle hastaneye koştu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 40 kişi, hastaneye başvurdu.

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Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 40 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

Hastaneye başvuranların bir bölümünün ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sağlık sorunu yaşayanların dün akşam aynı mahallede düzenlenen düğünde ikram edilen yemeklerden yediği belirtildi.

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