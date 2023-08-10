3 aylar ne zaman başlıyor 2024 Recep ayı ne zaman başlayacak?

2024 dini günler takviminin Diyanet tarafından açıklanmasının ardından pek çok kişi Ramazan ayının ilk gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç günü, 2024 Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilgili detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz. Peki 3 aylar 2024 ne zaman başlıyor?Abone ol
Ramazan ayı, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. İslam alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Peygamber Efendimize inmeye başladığı aydır. Peki 2024 yılında 3 aylar ne zaman başlayacak, hangi ayda başlayacak?
2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, dua ederler ve ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayı, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir aydır.
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan
Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
2024 Resmi Tatiller Takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı