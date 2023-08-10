3 aylar ne zaman başlıyor 2024 Recep ayı ne zaman başlayacak?

2024 dini günler takviminin Diyanet tarafından açıklanmasının ardından pek çok kişi Ramazan ayının ilk gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç günü, 2024 Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilgili detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz. Peki 3 aylar 2024 ne zaman başlıyor?

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Ramazan ayı, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. İslam alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Peygamber Efendimize inmeye başladığı aydır. Peki 2024 yılında 3 aylar ne zaman başlayacak, hangi ayda başlayacak?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, dua ederler ve ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayı, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir aydır.

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan

Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı