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Türkiye Boks Federasyonu'nun Basın eski Asbaşkanınından çarpıcı sözler: "Türk boksunun hayrına olacaksa çeneme kilit vurmam"

Türkiye Boks Federasyonu'nun Basın eski Asbaşkanınından çarpıcı sözler: "Türk boksunun hayrına olacaksa çeneme kilit vurmam"

Türkiye Boks Federasyonu’ndaki, 'Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Asbaşkanlık' görevinden istifa eden Recep Çınar açıklamasında federasyon hakkında çarpıcı sözlerde bulundu. Recep Çınar, "Bazı konuları ne sümenaltı ederim ne de kendimle mezara götürürüm. Türk boksunun hayrına olacaksa çeneme kilit vurmam" dedi.

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Türkiye Boks Federasyonu’nda uzun süredir Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan olarak görev yapan Recep Çınar, hem yönetimden hem de asbaşkanlık görevinden istifa etti.

İstifa konusunda açıklamalarda bulunan Recep Çınar, ömrünün yarısından fazlasını sporun içerisinde geçirdiğini belirterek, “Özellikle ülkemizde futbolun çok ön plana çıktığı herkesin malumu. Boks, güreş, halter ve diğer olimpik branşlar, maalesef futbolun gölgesinde kaldı, kalıyor ve kalmaya da devam edecek."

"Spor gazetecisi ve TSYD Genel Başkan Yardımcısı olmam hasebiyle de çok sevdiğim boksa ve diğer amatör branşlara bir katkımız olur düşüncesiyle Türkiye Boks Federasyonu’nda görev aldım. Bu anlamda da mütevazi olmam, iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Sadece boksa değil, halter olsun, tekvando olsun, güreş olsun katkılarım olmuştur, bundan sonra da olacaktır” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye Boks Federasyonu Başkanı ve yönetiminin eleştirildiği, özellikle sosyal medyada hedef haline getirildiği sorusuna cevap vermekten kaçınan Çınar, “Bunlar benim istifamın dışında gelişen olaylar. İstifa sebebim basında ya da sosyal medyada çıkan haberlerden kaynaklı bir istifa değil."

"Dahası bu yazılan ve çizilenlerden dolayı istifa ettiğim gibi bir algı son derece yanlış ve tutarsız. Kendi düşüncem ve hür irademle böyle bir karar aldım ve eyleme geçirdim. Elbette beni de arayanlar oldu, sitem edenler oldu, ancak an itibarıyla konuşulacak meseleler değil."

"Şunun da altını çizmekte yarar var; bazı konuları ne sümenaltı ederim, ne de kendimle mezara götürürüm. Türk boksunun hayrına olacaksa çeneme kilit vurmam, ama zamanlamayı iyi yapmak lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

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