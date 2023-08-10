2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finaller TRT Spor’dan canlı yayınlanacak!

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yarın başlayacak çeyrek final karşılaşmaları TRT Spor’dan canlı yayınlanarak ekranlara gelecek.

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20 Temmuz’dan itibaren TRT Spor’dan canlı yayınlarla ekranlara gelmeye başlayan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda finaller yarın başlıyor. Turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Organizasyonun yarı finalleri 15-16 Ağustos’ta, üçüncülük maçı 19 Ağustos’ta, final ise 20 Ağustos’ta oynanacak.

Japonya, İspanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, Avustralya, Kolombiya ve Fransa’nın üst tura yükseldiği turnuvada çeyrek final takvimi şu şekilde:

11 Ağustos

04.00 İspanya - Hollanda

10.30 Japonya - İsveç

12 Ağustos

10.00 Avustralya - Fransa

13.30 İngiltere - Kolombiya