Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25'i yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, Yunan kunsurları tarafından geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. 25'i tutuklandı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.