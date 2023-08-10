Yavuz Selim Köşger kimdir, aslen nereli, yeni görevi ne oldu? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger önceki görevleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre İzmir Valisi olan Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak atandı. Bu gelişme sonrasında Yavuz Selim Köşger'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Yavuz Selim Köşger, aslen nereli, kaç yaşında? Yavuz Selim Köşger önceki görevleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre İzmir Valisi olan Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak atandı. Bu sıcak gelişme sonrası Yavuz Selim Köşger'in hayatı da çok merak edildi.

İzmir Valiliği'nden Adana valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger aslen Konya Çumralı ve şu anda 59 yaşında. 4 çocuğu olan Yavuz Selim Köşger'in ise Fatma Köşger'dir.

Yavuz Selim Köşger kimdir, aslen nereli?

Konya’da 03.01.1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı.

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.