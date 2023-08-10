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İzmir’de gevrek ve boyoza zam geldi!

İzmir’de gevrek ve boyoza zam geldi!

İzmir’de vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geldi. Meşhur izmir gevreği ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak.

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Artan akaryakıt, işçilik, un, yağ maliyetlerini gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, gevrek ve boyoza zam istendi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre yarından itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak.

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bir süredir simidin 10 liradan satıldığını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ise yaptığı yazılı açıklamada, “Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız” dedi.

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