10 Ağustos 2023 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

10 Ağustos 2023 altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın 1669 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar alım fırsatı verir mi diye merak ediyor. İşte altın piyasasında son durum...Abone ol
Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü 1.673 liradan tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardında 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.