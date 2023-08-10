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Karaköy'de kaza yapan bir şahıs gelen polislere önce hakaret sonra da küfür etti!

Karaköy'de kaza yapan bir şahıs gelen polislere önce hakaret sonra da küfür etti!

Karaköy'de hakimiyetini kaybeden araç ve motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazaya dahil olan trafik polislerine hakaret eden şahıs tutuklanınca polislere küfürler yağdırdı.

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Olay, dün saat 18.15 sıralarında Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç ve motosiklet sürücüsü cadde üzerinde kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile sürücü arasında kaza sonrası tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında polise hakaret ettiği söylenen şahıs gözaltına alınmak isteyince küfür etti. Olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri şahsı polise mukavemet ettiği için gözaltına aldı.

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