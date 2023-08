Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli? Antalya Valisi Hulusi Şahin kaç yaşında, hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Hulusi Şahin'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Hulusi Şahin, aslen nereli, kaç yaşında? Hulusi Şahin'in önceki görevleri neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre Hulusi Şahin Antalya Valisi olarak atandı. Antalya Valisi olan Hulusi Şahin'in hayatı bu kararın ardından merak edildi.

Antalya Valisi olan Hulusi Şahin aslen Ankaralı ve şu anda 52 yaşında. Daha önce Esenler Kaymakamlığı, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde de bulunan Hulusi Şahin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir?

Hulusi Şahin daha önce Esenler Kaymakamlığı, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. Son olarak ise 2022 yılında Malatya Valiliği görevine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan Resmi Gazete kararına göre ise Antalya’nın yeni Valisi olmuştur.

1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli staj aşamalarını müteakip İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005’te yurda döndü.

2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.

1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevinde bulundu. 07.11.2018 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Valisi olarak görev yapan Vali Hulusi ŞAHİN, Ayrıca 23.03.2020 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

Vali Hulusi ŞAHİN 11.05.2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmıştır.

İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.