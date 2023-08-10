Irak'ta Türk şirketin inşa ettiği hastane hizmete açıldı!

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde Türk Universal Acarsan Şirketi tarafından yapımı tamamlanan El-Hekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girdi.

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Meysan vilayetindeki 600 yataklı hastanenin açılışını Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani yaptı.

Universal Acarsan Şirketinin Meysan'da 80 bin metrekare alana inşa ettiği 250 milyon dolarlık hastanenin yapımı sırasında Türk mimar, mühendis ve işçiler görev aldı.

Irak Başbakanı Sudani, Meysan'da bir elektrik istasyonunun da açılışını yaptı.