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Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 6 kişi öldü!

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 6 kişi öldü!

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve çok sayıda mülk zarar gördü.

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Hawaii'nin Maui Adası'nda çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.

Yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, yangınlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hastanelerin yangından etkilenenlerle "dolup taştığını" ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sahil güvenlik ekiplerinin de alevlerden kaçmak için suya atlayan ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi kurtardığını aktardı.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bissen Jr, Maui'deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" dile getirdi.

Biden, yangınlarla mücadele için orduyu görevlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Maui'deki orman yangınlarıyla mücadele talimatı verdi.

Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için "Black Hawk" tipi helikopterleri temin ettiğini bildirdi.

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