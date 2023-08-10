Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir, aslen nereli? Vali Aziz Yıldırım önceki görevleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın hayatı da merak edildi. Peki Aziz Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aziz Yıldırım önceki görevleri nedir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Bu gelişme sonrasında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım merak edildi. Aslen Trabzon Şalpazarı doğumlu olan Aziz Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım daha önce Afyonkarahisar, Muş ve Tekirdağ illerinde Valilik görevini üslenmiştir. Son olarak 10 Ağustos kararnamesine göre Trabzon’un yeni valisi olarak göreve atanmıştır. Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

AZİZ YILDIRIM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla; • Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı, • Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı, • Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı, • Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, • Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, • Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, • İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, • Afyonkarahisar Valiliği, • Muş Valiliği, • Tekirdağ Valiliği.