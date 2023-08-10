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Antalya'da Amerikan vatandaşı turist ölü bulundu

Antalya'da Amerikan vatandaşı turist ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan ablasının yanına tatile gelen Mısır asıllı Amerikan vatandaşı 53 yaşındaki turist, kiralık otomobilin içinde ölü bulundu.

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Olay, saat 22.00'da,Güllerpınarı Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi, üzerinde meydana geldi. Mısır Uyruklu Amerikan vatandaşı Rashwan Mohamed Tosson Hassan(53) bir süre önce Alanya'da yerleşik yaşayan ablasının yanına tatile geldi.

Hassan, 2 gün önce kiraladığı otomobille ortadan kayboldu. Ablasının başvurusu üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, araştırma başlattı. Ekipler, dün gece camları filmli kiralık otomobili park halinde buldu.

Hassan'ın otomobilin yolcu koltuğunda hareketsiz olduğu görülerek sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve bulunan eşyalarda uzun süreli parmak izi çalışması yaptı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Hassan'ın cenazesi kesin ölüm nedenininin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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