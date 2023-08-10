Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asit atmakla' tehdit etmişti! İstenen ceza belli oldu
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Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden ve "Yüzüne asit atacağım" mesajı atan Mustafa N. hakkında iddianame düzenlendi. Sanık Mustafa N. için istenen ceza belli olurken, iddianamede sanığın ifadesi de yer aldı.
Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalınca "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa başvurdu.
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"Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.
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Sanık Mustafa N. Bakırköy'de yakalanarak tutuklandı.
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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