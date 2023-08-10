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Uganda Devlet Başkanından Dünya Bankası'na: Uganda kredili veya kredisiz kalkınacak!

Uganda Devlet Başkanından Dünya Bankası'na: Uganda kredili veya kredisiz kalkınacak!

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellik karşıtı kanunun kabul edilmesi nedeniyle Dünya Bankası'nın ülkesine kredi desteğini kesmesine ilişkin olarak dış yardımlar olmadan da kalkınacakları mesajı verdi.

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Museveni, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın Uganda'ya yönelik aldığı kararı eleştirdi.

Dünya Bankası'ndan bir yetkilinin kendisini arayarak kredilerin askıya alınacağına dair uyarıda bulunduğunu belirten Museveni, "Başta Ugandalılar olmak üzere herkese şunu söylemek istiyorum ki Uganda kredili veya kredisiz kalkınacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin uluslararası finans kuruluşlarından kredi almasa da gelişeceğini vurgulayan Museveni, "Dünya Bankası ve diğer aktörlerin para kullanarak bizi inancımızdan, kültürümüzden, ilkelerimizden ve egemenliğimizden vazgeçmeye zorlaması talihsizliktir. Tüm Afrikalıları gerçekten hafife alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Ugandalıların sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda kimseyi bilgilendirmeye ihtiyacı olmadıklarını belirten Museveni, "Onlar bizim sorunlarımız." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası'ndan dün, eşcinsellik karşıtı kanun nedeniyle Uganda'ya desteğin kesildiği açıklaması yapılmıştı.

Uganda'da eşcinsel karşıtı kanun

Kampala yönetimi, ölüm cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.

Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişiler hakkında idam kararı verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.

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