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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

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Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inciderece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.T. ve H.A’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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