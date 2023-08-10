KoçSistem'e Bilişim 500'den 10 kategoride birincilik ödülü!

KoçSistem, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması'nda "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinde üst üste 5. kez pazar lideri oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bilişim 500 Araştırması'nda ödüller sahiplerini buldu.

KoçSistem, "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinin yanı sıra Donanım, Bulut Hizmeti, Barındırma Yönetim Hizmeti, Hizmet, Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı, Bilgi Güvenliği Donanımı, Kurulum, Bakım, Destek Hizmeti, IoT ve M2M ve Yapay Zeka olmak üzere toplam 10 kategoride birincilik ödülüne değer görüldü.

Şirket, "Yapay Zeka" alanındaki birincilik ödülünü yüzde 100 iştiraki KoçDigital'deki çalışmaları ile aldı. KoçSistem, böylece Bilişim 500 Plus "Yapay Zeka" kategorisinde üst üste 3 yıldır lider pozisyonunu korumuş oldu. Nesnelerin interneti alanında da KoçDigital'in çalışmaları şirkete ödül getirdi.

"Türkiye'nin 100 yılının 78 yılında varız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinin 78 yılında en yeni teknolojiler ile kurumların büyüme hedeflerine destek olduklarını belirterek, KoçSistem'in son yıllarda dijital dönüşüm liderlerinin öncelikli tercihi olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Türkiye'nin yeni yüzyılına teknoloji ile ilerleyenlerin yön vereceğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Ülkemizi geleceğe taşımak için var gücümüz ile çalışmak, teknoloji/inovasyon başlıklarında attığımız adımları daha güçlü atmak bizler için tarihi bir görev. KoçSistem olarak bu görevi Bilişim 500 Araştırması kapsamında 'Bilgi Teknolojileri ve Sistem Entegratörü İş Ortağı' kategorisinde son 5 yıldır liderliğimizi sürdürerek yerine getiriyoruz. Sistem entegratörü pazar liderliği ile aldığımız toplam 10 kategori birinciliği ile KoçSistem ailesi olarak gururluyuz. Şirketlerimizle, Türkiye ve yakın bölgemizde lider teknoloji sağlayıcı olma vizyonumuz kapsamında ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edeceğiz."