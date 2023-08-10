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Devlet Bahçeli'ye teslim edildi: İşte MHP'nin yerel seçim şarkısı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

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Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."

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