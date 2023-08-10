Ayvalık'ta tüyler ürperten görüntüler! Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı

Mustafa Gökmenoğlu, aynı sitede daha önce benzeri görülen örümceğin, bir benzerini de evinin bahçesinde gördüğünü belirterek, “Zehirli olduğunu öğrendikten sonra örümceği dikkatlice ve zarar vermeden kapaklı bir plastik bardağın içine aldım. Sonra da yetkilileri arayıp, teslim etmek üzere Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdim” dedi.