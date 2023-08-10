BIST 7.746
DOLAR 27,04
EURO 29,83
ALTIN 1.671,25
HABER /  DÜNYA

Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 36’ya yükseldi!

Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 36’ya yükseldi!

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda devam eden orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 36’ya yükseldi.

Abone ol

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınları etkisini artırarak devam ediyor. Adadaki Lahaina tatil kentinin büyük bir bölümünü yok eden ve Dora Kasırgası nedeniyle şiddetlenen yangınlarda en az 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken ciddi yanıklara maruz kalan en az 20 kişi uçakla O‘ahu Adası’na götürüldü.

Yetkililer, adadaki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin zor olduğunu ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Bölgede yaklaşık 2 bin 100 kişi tahliye edilirken ABD Sivil Hava Devriyesi ve Maui İtfaiyesi tarafından, yaklaşık 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıkladı.
Hawaii Ulaştırma Departmanından Ed Sniffen yaptığı açıklamada, Maui’de bulunan 11 binden fazla turistin tahliye edildiğini belirtti. İnsanların adadan çıkartılması için Maui Havaalanı’nın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Sniffen, havayollarının bilet ücretlerinde indirime gittiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Caretta Caretta koruma kafesini yana kaydırıp üzerinde mangal yaktılar!
Caretta Caretta koruma kafesini yana kaydırıp üzerinde mangal yaktılar!
İstanbul Bayrampaşa'da sokak hayvanları için yeni bakım evi!
İstanbul Bayrampaşa'da sokak hayvanları için yeni bakım evi!
Hamza Aydoğdu kimdir, aslen nereli? Hamza Aydoğdu'nun önceki görevleri
Hamza Aydoğdu kimdir, aslen nereli? Hamza Aydoğdu'nun önceki görevleri
Devlet Bahçeli'ye teslim edildi: İşte MHP'nin yerel seçim şarkısı...
Devlet Bahçeli'ye teslim edildi: İşte MHP'nin yerel seçim şarkısı...
Dört büyük kulübün toplam borcu belli oldu! En fazla borcu olan...
Dört büyük kulübün toplam borcu belli oldu! En fazla borcu olan...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam geldi!
Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam geldi!
KoçSistem'e Bilişim 500'den 10 kategoride birincilik ödülü!
KoçSistem'e Bilişim 500'den 10 kategoride birincilik ödülü!
Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti!
Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti!
Fransa'da Ligue 1'de perde yarın açılıyor!
Fransa'da Ligue 1'de perde yarın açılıyor!
Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nerenin valisi oldu, atama kararları
Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nerenin valisi oldu, atama kararları
29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor!
29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor!