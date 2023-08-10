Hamza Aydoğdu kimdir, aslen nereli? Hamza Aydoğdu'nun önceki görevleri

umhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Bu sıcak gelişme sonrasında Hamza Aydoğdu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Hamza Aydoğdu, aslen nereli, kaç yaşında, Hamza Aydoğdu'nun önceki görevleri neydi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi olarak atandı. Bu gelişme sonrası Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun hayatı merak edildi. Hamza Aydoğdu aslen Bitlis Ahlat doğumlu ve 48 yaşında.

Hamza Aydoğdu kimdir, aslen nereli?

Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.