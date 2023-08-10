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İstanbul Bayrampaşa'da sokak hayvanları için yeni bakım evi!

İstanbul Bayrampaşa'da sokak hayvanları için yeni bakım evi!

İSTANBUL BAYRAMPAŞA Belediyesi sokak hayvanları için içerisinde klinik ve barınak bulunan bin metrekarelik alanda bir bakım evi inşa etmeye başladı.

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Bayrampaşa Belediyesi ilçedeki sokak hayvanları için yeni bir projeye başladı. Detaylı bir proje ile toplam bin metrekarelik alanda içerisinde bakımevi, klinik ve barınak bulunan bir bakımevi inşaatına başlandı.

İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan bakımevinin kısa sürede hizmete sunulması planlanıyor. Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak’ta inşaatı devam eden bakımevinde, muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak.

İnşaat çalışmaları hızla devam eden bakımevinin kısa sürede hizmete sunulması planlanıyor.

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