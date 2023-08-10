Güvenlik kamerasında "Bu kadarına da pes" dedirten görüntü
ESKİŞEHİR'de bir apartmana giren hırsızlık şüphelilerinden birinin güvenlik kamerasına yaptığı el hareketi “Bu kadarına da pes” dedirtti.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe Mahallesi’nde bir apartmana hırsızlık amacıyla 3 kadın girdi. Apartman kapısını açarak içeri giren kadın hırsızlar, güvenlik kamerası ile karşılaştı.
Yüzleri açık olan kadınların rahat hareketleri dikkati çekti. Kadınlardan birisi, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına ‘el hareketi’ çekerek içeri girdi.
Daha sonra güvenlik kamerasını kontrol eden apartman sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.
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