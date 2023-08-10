Çetin Oktay Kaldırım kimdir, aslen nereli? Çetin Oktay kaç yaşında, nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı. Bu gelişme sonrasında Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Çetin Oktay kimdir, aslen nereli?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı. Bu gelişme sonrasında Mülküye Başmüfettişi olan Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. Aslen Bayburtlu olan Çetin Oktay Kaldırım aslında Trabzon'da doğdu ve şu anda 49 yaşında.

Çetin Oktay Kaldırım kimdir, aslen nereli?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay Kaldırım, 04 Ocak 1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt’ta, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı.

Çetin Oktay Kaldırım siyasi kariyeri

1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 01.05.2000 tarihinde naklen İçişleri Bakanlığı’na geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye’nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar Yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Governance, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yeni Nesil Kalkınma (Green, Smart, İnnovative Development), İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Biyoteknoloji, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, etkinlik, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı.

2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu Yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Halen Harvard Üniversitesinde American Government: Constitutional Foundations ve U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy ve Babson College: The Entrepreneurial Mindset and Leadership alanlarında eğitim programlarına devam etmektedir.

Çetin Oktay Kaldırım, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca bilmektedir.