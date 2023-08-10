Dünya rekortmeni kan bağışçısı Afyonkarahisar'da! Ayaklı kan makinesi 500 ünite kan verdi

39 yıl önce arkadaşının annesine kan bağışında bulunan Emin Şahin, o günden sonra düzenli olarak kan bağışçısı oldu. Kan bağışı alanında 6 defa dünya rekortmeni olan Şahin’in hedefi 500’ncü ünite kan bağışını gerçekleştirmek.

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İsmini gerçekleştirdiği kan bağışları ile duyuran Şahin, kam bağışı alanında rekortmenliği kimseye kaptırmamak için gönüllü bağışlarına devam ediyor. Şahin, 470’nci kan bağışını Afyonkarahisar’da Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağış çadırında gerçekleştirdi.

Kan bağışının insanı zinde tuttuğuna dikkat çeken Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada bağışlara devam edeceğini ifade etti. Şahin, “60 yaşındayım, Türk Kızılayı’na 303’ncü kan bağışımı yapacağım. Hayatım boyunca bağışladığım kan miktarı 470 ünitedir."

"6 defa dünya rekortmenliğim var ve yılda 28 ünite kan bağışladım. Kan bağışı 1984 yılında bir arkadaşımın annesine yaptığım bağış ile başladı. Ben bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kanı yapan herhangi bir alet, araç, gereç ya da laboratuvar yoktur. Kanın tek üretim kaynağı insan vücududur. Kanın sürekli acil olduğu unutulmamalı” dedi.

“Hedefim 500’ncü kan bağışını yapmak”

Hedefinin 500 ünite kan bağışı yapmak olduğunu dile getiren Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bir takım işlerim için Afyonkarahisar’a geldim ve burada Kızılay kan bağış çadırını gördüm. Görünce yine kan bağışında bulunmaya karar verdim. Tüm Afyonkarahisarlıları da kan bağışına davet ediyorum. Hedefim 500’ncü kan bağışını yapmak."

"Çünkü 500’ü bulunca yaşımdan dolayı bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü yaşım o zamanda 65 olacak. Amacım tamamen kan bağışını sevdirmek.” Şahin açıklamasının ardından kan bağış çadırına giderek 470’nci kan bağışını yaptı.