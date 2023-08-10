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Onlyfans'cılar Beyoğlu sokaklarına dolar saçmışlardı! "Paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" diyen 13 kişi gözaltına alındı

Onlyfans'cılar Beyoğlu sokaklarına dolar saçmışlardı! "Paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" diyen 13 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya üzerinden paylaşan Onlyfans içerik üreticisi kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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