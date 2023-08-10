Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valisi olarak atandı. Bu sıcak gelişmenin ardından İsmail Ustaoğlu'nun hayatı da merak edildi. İsmail Ustaoğlu kimdir, aslen nereli? Nerenin valisi oldu?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valisi olarak atandı. Bu gelişme sonrasında İsmail Ustaoğlu'nun hayatı da merak edidli. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu aslen Düzceli ve 55 yaşında.

İsmail Ustaoğlu kimdir?

1968 yılında Düzce’de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu.

1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü:

Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000) , Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002), Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005), Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006), Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009) , İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013), İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016),Bayburt Valisi (2016 – 2017 ), Bitlis Valisi (2017 – 2018) 26 Ekim 2018 Tarihli 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Trabzon Valiliği görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.