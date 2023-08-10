Saat verildi! Çok fena geliyor dikkatli olun

Batı Karadeniz Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Gece saatlerine dikkat işte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.