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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanları artık emin: Mars'ın dönüşü 'tuhaf' bir şekilde hızlanıyor

Bilim insanları artık emin: Mars'ın dönüşü 'tuhaf' bir şekilde hızlanıyor

NASA'nın InSight Mars iniş aracından elde edilen veriler, Kızıl Gezegen'in dönüşünün her yıl tuhaf bir şekilde hızlandığını ve bunun Mars gününün uzunluğunda kademeli kısalmaya sebebiyet verdiğini gösteriyor.

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Yakın zamanda Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, Mars'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün her yıl 0,004 yay saniyesi kadar hızlandığı ve bunun da Mars gününün her yıl milisaniyenin küçük bir bölümü kadar kısalması anlamına geldiği tespit edildi.

Aralarında NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacıların da yer aldığı bilim insanları, Kızıl Gezegen'in dönüşündeki bu hafif hızlanmaya neyin yol açtığından emin olmasa da bazı fikirlere sahip.

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